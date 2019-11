Roma, Fonseca: «La squadra è stanca. Concesso spazi al Parma»

Il tecnico Paulo Fonseca analizza il ko della Roma in casa del Parma: ecco il parere dell’allenatore giallorosso sulla sfida

La Roma cade a sorpresa al Tardini per mano del Parma (2-0). Ecco il commento del tecnico Fonseca sulla gara disputata dai giallorossi.

«La squadra è stanca in questo momento e si è visto, non è una questione di atteggiamento, ma in questo momento non siamo veloci e reattivi. Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede, ha creato diverse occasioni perché noi abbiamo rischiato: volevamo vincere ed abbiamo concesso spazi. Non siamo stati molto sicuri a livello difensivo».