Roma, Fonseca: «Mkhitaryan è molto intelligente, con l’Inter vogliamo vincere»

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Crotone. Le sue parole

MAJORAL CON DZEKO – «Dobbiamo vedere, adesso penso che la squadra stia giocando bene in questo modo. Non ho necessità di cambiare ma in futuro vedremo».

VERSO L’INTER – «Per noi è importante trovare i tre punti, vincere tutte le partite non importa l’avversario. Ovviamente Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa che vorremmo vincere».

MKHITARYAN – «E’ uno dei più intelligenti, sa cercare gli spazi come pochi altri».

DE SANCTIS – «E’ stato un momento triste, auguriamo a lui di tronare presto».