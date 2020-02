Roma, Fonseca porta avanti il suo credo: «Con me serve coraggio»

Roma, Fonseca in conferenza porta avanti convinto la sua linea: «Per giocare in una mia squadra bisogna avere coraggio»

Non sono le ultime due sconfitte, sonore, ad aver intaccato lo spirito di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese della Roma crede fermamente nel proprio lavoro e non vuole far altro che trasmettere tutta la sua personalità ai suoi ragazzi.

In conferenza stampa il tecnico ha dettato la linea da seguire: «Per giocare in una mia squadra devi avere sempre coraggio. Questa squadra lo ha avuto anche quando abbiamo perso, potrei parlare di diverse partite dove questo è accaduto. La caduta col Sassuolo l’abbiamo accusata».