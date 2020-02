Roma, Fonseca sicuro: «Credo al quarto posto, ma l’Atalanta…»

Roma, Fonseca parla del quarto posto: «Ci credo perché sono ottimista, ma credo che l’Atalanta non perderà punti fino alla fine del campionato»

Paulo Fonseca non perde di mira l’obiettivo primario della sua Roma, ovvero la conquista del quarto posto e di conseguenza l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Sul cammino giallorosso, però, c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico giallorosso ha detto la sua in conferenza stampa: «Sono una persona ottimista e positiva. Abbiamo le possibilità, non credo che l’Atalanta non perderà punti fino a fine campionato. Noi dobbiamo fare meglio rispetto all’inizio».