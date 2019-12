Roma, Fonseca: «Sono venuto nella Capitale per vincere»

Roma, il tecnico Paulo Fonseca parla dei giallorossi: «Sono venuto qui per vincere, stiamo crescendo e siamo ambiziosi»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poche ore prima dalla sfida di Europa League contro il Wolfsberger. Ecco le parole del tecnico portoghese:

«Sono venuto a Roma per vincere. Questi primi mesi non potevano andare meglio. Tutti sono molto aperti alle nostre idee. La squadra sta crescendo, è un processo nuovo e stiamo ancora all’inizio ma i giocatori hanno reagito bene a tutto ciò che ho chiesto loro. È un gruppo ambizioso e ho molta fiducia in loro. L’ambizione del club ci spinge oltre i nostri limiti e fa sì che non puntiamo ad altro se non la vittoria».