Roma, Fonseca studia un nuovo ruolo per Zaniolo

Paulo Fonseca deve sopperire all’emergenza in attacco della Roma e per questo motivo starebbe pensando ad un nuovo ruolo per Zaniolo

Infermeria stracolma per la Roma. Paulo Fonseca si trova la rosa ridotta all’osso e deve fare di necessità virtù. Il tecnico portoghese è rimasto con il solo Dzeko nel reparto offensivo, con lo stesso bosniaco non al meglio dopo l’operazione allo zigomo.

Per questo motivo il tecnico giallorosso studia nuove soluzioni per ovviare all’emergenza e tra queste c’è anche il nuovo ruolo in campo di Nicolò Zaniolo. Il giovane talento è stato utilizzato finora sulla fascia, ma per caratteristiche, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe agire anche da prima punta nello scacchiere romanista. Vedremo se l’ex Inter agirà da falso nueve già nella delicata sfida di Europa League di domani.