Roma, Fonseca: «Tiago Pinto grande professionista. Ma decido io»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Quarantena da Bola dell’arrivo in giallorosso del direttore sportivo Tiago Pinto

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Quarantena da Bola dell’arrivo in giallorosso del direttore sportivo Tiago Pinto.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«Per me la figura del direttore sportivo è fondamentale. Non ho avuto ancora il privilegio di parlare con Tiago Pinto, di parlare con lui ma sono ovviamente contento. Ma ho soprattutto capito che è un grande professionista, in tanti me lo hanno confermato, tante persone che hanno lavorato con lui ne danno un giudizio positivo. Sono felice che sarà alla Roma e penso che il presidente e i nuovi proprietari abbiano preso una decisione giusta nel momento in cui è stato scelto. È fondamentale che le persone che lavorano con noi siano preparate, così da poter discutere apertamente di quello che è di interesse comune. Con Tiago faremo grandi discussioni. Ovviamente la decisione finale è sempre la mia».