Roma, Fonseca delinea l’obiettivo primario per la sua squadra: «Non possiamo pensare di vincere qualcosa se non torniamo noi stessi»

Paulo Fonseca traccia la strada per la sua Roma. L’Europa League è un obiettivo dichiarato di giocatori, allenatore e società e inoltre può essere un pass per la prossima edizione della Champions League. Il tecnico però, delinea prima un obiettivo importantissimo.

«Arrivare in Champions? Abbiamo due possibilità: campionato ed Europa League. In questo momento è importante recuperare la squadra per quello che ha fatto nel passato, senza creare pressioni. Non possiamo pensare di vincere qualcosa se non torniamo gli stessi di prima. Noi dobbiamo tornare ad essere una squadra fiduciosa», sentenzia l’allenatore in conferenza stampa.