Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia del match di Europa League contro lo Young Boys

La Roma deve subito rialzarsi dopo la scoppola rimediata contro il Napoli. Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Young Boys.

Calendario – «Preferisco sempre avere più tempo per recuperare. Penso le squadre che giocano normalmente in Europa League potrebbe giocare di lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo cambiato i giocatori in questo caso, ma è chiaro che preferisco avere più tempo per far recuperare la squadra».

Post Napoli – «Sfuriata Friedkin? Non è vero. Voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho avuto rispetto per il lavoro dei giornalisti, ho sempre fatto le mie analisi in forma onesta. Ma questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio. Questo non è rispettare la squadra. I ragazzi hanno capito gli errori commessi contro il Napoli e sono pronti a ripartire».