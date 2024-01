Roma, i Friedkin: «L’annuncio del nuovo direttore sportivo ci sarà nelle prossime settimane»

Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma, hanno parlato attraverso il sito web ufficiale del club dopo l’addio di Tiago Pinto

PAROLE – «Ringraziamo Tiago per l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area sportiva, dalla Prima Squadra maschile al Settore Giovanile, fino al Dipartimento Femminile. Il suo mandato terminerà alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane».