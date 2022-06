Roma, Friedkin: «Questo club meritava di tornare a vincere»

Dan Friedkin, presidente della Roma, ha parlato della situazione del club dopo l’ultima stagione, che ha portato alla vittoria della Conference

Dan Friedkin, presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «È un momento esaltante per le nostre attività. Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni. La Conference League? È stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritava la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la Roma».