Roma, Garcia consiglia Kamara: «Calciatore di grande prospettiva, regista perfetto»

L’ex allenatore della Roma Garcia ha consigliato l’acquisto di Kamara, allenato ai tempi del Marsiglia

Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha consigliato ai giallorossi l’acquisto di Kamara, allenato ai tempi del Marsiglia.

BRAVO RAGAZZO – «Di lui ho ricordi buoni, molto buoni. È un bravo ragazzo e un calciatore importante, uno di quelli a cui sono rimasto molto affezionato».

DIFENSORE POI CENTROCAMPISTA – «Bouba nasce difensore, ma io lo vedevo meglio da centrocampista, perché ha qualità tecnica, è bravo nel gioco “lungo” ed è uno che ha anche un discreto sangue freddo, sa sempre ragionare in mezzo al campo e prendere la decisione migliore. Da difensore, invece, mi sembra che gli manchi qualche centimetro e anche un po’ di velocità per giocare a due. A tre, invece, con dei difensori strutturati bene dal punto di vista fisico lo può anche fare».

CARATTERISTICHE – «Kamara è un giocatore di grande prospettiva. È bravo nel contrastare gli avversari, perché è anche forte nei duelli. Sa recuperare tanti palloni e vede bene il gioco, anche come primo “rilanciatore”. insomma, per me è un regista perfetto».

DIFETTI – «È uno che può essere utile anche in area nei calci piazzati, nonostante l’altezza, perché ha i tempi d’inserimento. Deve migliorare nel rapporto con i gol».