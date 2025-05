Roma, Gasperini traccia le linee guida per l’attacco: Lucca e non solo, ecco i nomi

Roma, le mosse di Gian Piero Gasperini per l’attacco: Lorenzo Lucca è l’obiettivo numero uno, ma non è l’unico – ecco gli altri nomi

Gian Piero Gasperini è pronto a dare una nuova identità alla Roma, e il reparto offensivo sarà il banco di prova principale per costruire una squadra più competitiva. Dopo aver tracciato le linee guida per la difesa, il tecnico guarda con attenzione all’attacco, dove si attendono cambiamenti significativi. Il nome in cima alla lista è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, già seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Fisico imponente, ottima capacità nel gioco aereo e movimenti da punta moderna: Lucca potrebbe rappresentare l’uomo giusto per dare peso e concretezza all’attacco giallorosso. Il suo arrivo metterebbe in discussione la posizione di Artem Dovbyk, ritenuto meno adatto agli automatismi richiesti dal nuovo allenatore. In bilico anche Eldor Shomurodov, mentre Tammy Abraham potrebbe restare per giocarsi una chance nel nuovo corso tecnico.

Ma Gasperini non si limita a cercare un terminale d’area. Il nuovo attacco della Roma dovrà anche essere mobile, rapido e imprevedibile. Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club sta valutando profili diversi, più leggeri e dinamici, in grado di attaccare la profondità e creare superiorità numerica. Tra questi spiccano Igor Paixao del Feyenoord e Giacomo Raspadori del Napoli. Entrambi offrono versatilità, velocità e un buon fiuto del gol: qualità fondamentali per dare respiro e varietà alla manovra offensiva. La Roma di Gasperini, insomma, si prepara a una rivoluzione offensiva, cercando il giusto mix tra potenza fisica e rapidità tecnica per tornare protagonista in Serie A.