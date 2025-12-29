Roma Genoa, parla Gasperini: «Dybala? Se non ha infortuni gioca sempre. Konè ha margini di progresso»

Roma Genoa, le parole del tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini nel post partita: ecco le sue dichiarazioni

La Roma di Gian Piero Gasperini ha affrontato il Genoa all’Olimpico nella diciassettesima giornata di Serie A, in una sfida in cui entrambe le squadre avevano bisogno dei tre punti per non perdere terreno in classifica. La partita si è chiusa sul 3-1 per i giallorossi, trascinati dalle reti di Soulé, Ferguson e Koné, decisive per indirizzare il match e consolidare il risultato.

Al termine della gara, Gasperini ha analizzato davanti ai giornalisti la prestazione della squadra, soffermandosi sia sul risultato sia sul rendimento di alcuni giocatori che hanno inciso in modo particolare sulla vittoria. Le sue parole a Sky Sport:

PAROLE – «Abbiamo creato numerose occasioni pericolose, nel secondo tempo potevamo continuare a renderci pericolosi, ma la partita ha preso un’altra piega. Sicuramente sono soddisfatto per le cose positive. Giocare senza punta non penso influisca direttamente sul risultato. Siamo una grande squadre quando alziamo l’intensità e l’importante è fare prestazioni importanti».

DYBALA – «Se non ha infortuni gioca sempre, la Roma non ha altri giocatori con le sue doti tecniche. Quando fisicamente è acciaccato spesso non riesce a esprimersi».

KONE’ – «Ha margini di progresso, voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: gioca in nazionale francese e ha caratteristiche straordinarie. Potrebbe fare più gol, ma penso sia giusto apprezzare il lato positivo».

