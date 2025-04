Ghisolfi sulla Roma: «Rimpianti? No, ma ci è mancato quel giocatore per il grande salto. Sul mio futuro...» - Calcio News 24

Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Inter

FUTURO ROMA – «Non conta la mia vicenda personale, conta la squadra. Abbiamo la responsabilità di costruire un club con grande organizzazione. Siamo tristi, conosciamo l’importanza dei nostri tifosi. E’ un peccato, non penso che sia la strada giusta per risolvere i problemi che abbiamo. Tutti i nostri tifosi pagano una minoranza. Sono sempre con noi e anche oggi saranno al nostro fianco. Ranieri è la persona giusta. Non pensiamo al passato, ma al presente. Ci manca Dybala, siamo tristi ma dobbiamo continuare. Stiamo vivendo gli ultimi momenti di Ranieri allenatore e spero che faremo il massimo per finire al meglio»