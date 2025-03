Roma, Ghisolfi prima del match contro l’Athletic: «Stasera è una partita difficilissima, il livello deve essere molto alto»

Le parole del Direttore Sportivo giallorosso Florent Ghisolfi alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao. Le parole

Prima della gara d’andata fra Roma e Athletic Bilbao valida per gli Ottavi di Finale di Europa League, il Direttore Sportivo giallorosso Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Sky. A seguire le sue parole.

RENSCH – «Rensch è un bravo ragazzo e può giocare in diverse posizioni: ha messo qualità a disposizione della squadra e il mister ha messo in campo la squadra migliore».

SCELTE DI RANIERI – «Non guardiamo l’età perchè i giocatori sono pronti. Non guardiamo la carta d’identità: Baldanzi è giovane ma porta freschezza, mentre Pisilli ha una energia da non sottovalutare. Anche in panchina abbiamo delle scelte interessanti: tutti devono portare forza alla squadra, quest’anno siamo una grande famiglia».

GARA FONDAMENTALE – «Stasera è una partita difficilissima, il livello deve essere molto alto. L’Athletic è una grande squadra e sono in forma: sono arrivati secondi nel girone, quarti in campionato e la finale è a Bilbao quindi per loro sarà una gara importante. Dobbiamo curare i dettagli e, come visto ieri sera in Champions, può succedere di tutto in campo. Dobbiamo trovare ancora la giusta attenzione: nelle gare di andata e ritorno, dovremo essere bravi a gestire i 180’».