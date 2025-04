La certezza di Giannini sulla Roma: «Contro la Juve partita equilibrata. In Champions senza Dybala? Ecco cosa penso»

Lo storico capitano della Roma Giuseppe Giannini parla dei giallorossi, sulla sfida alla Juve e la possibilità di andare in Champions League

Ha parlato a Tuttosport Giuseppe Giannini, storico capitano della Roma, commentando la situazione attuale dei giallorossi, a qualche giorno dallo scontro diretto con la Juventus e le possibilità di ritorno in Champions della Lupa.

Su Roma-Juventus: «Con Motta sarebbe stata la Juventus a prendere il pallino del gioco, ma con Tudor, credo sia più equilibrata la questione. L’andamento sarà d’attesa da parte di tutte e due perché è talmente importante il risultato che potrebbe condizionare lo svolgimento della gara».

Sull’infortunio di Dybala: «Ci sono Soulé e Baldanzi che sono due giocatori che possono alternarsi. A seconda degli avversari, del momento e della partita possono essere utili entrambi».

Sulla qualificazione in Champions: «Perde tanto con l’assenza di Paulo, quindi secondo me no. Però non sono rimaste tante partite, quindi la Roma deve riuscire a sfruttare i momenti positivi dei due giocatori con più fantasia, appunto Soulé e Baldanzi, sperando che Pellegrini possa tornare fondamentale».