Roma, gioia per Felix: il Ghana la convoca per la Coppa d’Africa

Bella notizia per il giovane attaccante della Roma Felix. Il Ghana lo ha infatti inserito nella lista dei pre-convocati per la Coppa d’Africa

Bellissima notizia per Felix Afena-Gyan, giovane attaccante della Roma che si sta mettendo in luce in questa stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, il 18enne è stata inserito tra i pre-convocati del Ghana per prendere alla Coppa d’Africa che si dovrebbe disputare tra il 9 gennaio e il 16 febbraio.

Per Felix si tratta della seconda convocazione, dopo aver rifiutato la prima, subito dopo la doppietta contro il Genoa, per restare alla corte di Mourinho a Trigoria.