Roma, guai in difesa: Fazio verso l’esordio in campionato

La Roma è alle prese con tante defezioni in difesa e così Fazio va verso l’esordio in questa stagione

La Roma è in emergenza in difesa. L’allenatore Paulo Fonseca, contro il Benevento, non avrà sicuramente a disposizione Kumbulla, Ibanez e Smalling. L’idea è la solita: quella di schierare Cristante al centro, ma anche il centrocampista è alle prese con un problema alla schiena e oggi sosterrà il provino decisivo.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma starebbe pensando di mandare in campo Fazio. Un esordio assoluto in questa stagione: l’argentino, infatti, non ha giocato neppure un minuto in questo campionato.