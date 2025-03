Roma, Huijsen rivela: «De Rossi un secondo padre. Mourinho? Mi sarebbe piaciuto restare con lui più a lungo» - Calcio News 24

Il difensore del Bournemouth Dean Huijsen ha parlato del suo passato in Serie A con la maglia giallorossa. Le parole

Il difensore del Bournemouth ed ex giocatore bianconero Dean Huijsen ha rilasciato un’intervista a EFE, nel ritiro della nazionale spagnola, in cui ha parlato del suo passato in Serie A con la maglia della Roma. A seguire le sue parole.

ITALIA E INGHILTERRA – «Sono andato alla Juve a 16 anni e ho fatto tutto il percorso del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. La scorsa stagione sono stato prestato alla Roma, dove ho giocato per sei mesi, finché non mi hanno acquistato in Inghilterra. Il motivo per cui sono andato in Italia era per migliorare in difesa, volevo essere più completo. In Spagna mi è rimasto impresso il movimento della palla, in Inghilterra l’intensità con cui si gioca. Il ritmo elevato e il confronto diretto mi hanno fatto imparare molto».

CHIAMATA DI MOURINHO – «Sì, mi ha chiamato ed è stata un’esperienza. Quello che ricordo di lui è la competitività che ti insegna. Ho imparato molto sulla linea difensiva, anche se sono stato con lui per poco tempo. Mi sarebbe piaciuto restare con lui più a lungo. Mi sono divertito molto anche con De Rossi, è stato come un secondo padre per me. In Italia la difesa è fondamentale. Mi ha anche aiutato fuori dal campo, controllandomi e cose del genere».