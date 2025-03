Roma, Hummels: «Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra che contava su di me»

Il difensore giallorosso Mats Hummels si è scusato per il rosso rimediato al 10′ del match valido per gli ottavi di Europa League: i dettagli

Il difensore della Roma Mats Hummels, si è scusato con i tifosi e i compagni con un post su Instagram dopo il cartellino rosso rimediato al 10′ del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il l‘Athletic Bilbao. A seguire le sue parole.

POST INSTAGRAM – «Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. Queste partite erano le partite che la mia squadra poteva contare su di me, ora mi sono incazzato e costato a tutta la società il sogno di vincere l’Europa League. Non so che altro dire, sono deluso di me come tutti voi».