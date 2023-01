Roma, i Friedkin vogliono continuare con Mourinho: trovare l’accordo per il rinnovo non sarà difficile

I proprietari della Roma vorrebbero a tutti i costi rinnovare il contratto di José Mourinho, che è in scadenza nel 2024

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese ed i Friedkin a giugno dovrebbero cominciare a trattare seriamente il rinnovo di contratto. Per lo Special One firmare non sarà difficile, viste le offerte di rifiutate di Brasile e Portogallo.