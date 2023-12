Roma, i numeri dicono Mou: così la squadra ha risalito la classifica dopo la crisi

Roma, i numeri danno ragione a José Mourinho: dopo la crisi la sua squadra è riuscita a svoltare così

Il Corriere dello Sport analizza la situazione della Roma, che con il gioco è riuscita a scalare pian piano la classifica dopo la brutta partenza di stagione.

In estate Mourinho ha trasmesso una differente idea di gioco e i risultati stanno arrivando, come dimostra il quarto posto da poco raggiunto. Un esempio? I giallorossi sono terzi per minuti di possesso palla, mentre solo l’Inter costruisce più occasioni di Dybala e compagni.