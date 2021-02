Roma, infortunio Cristante Ibanez: le condizioni dei due giocatori

Roger Ibanez e Bryan Cristante sono usciti infortunati dal match contro lo Sporting Braga: le loro condizioni

Per Cristante si tratta di una riacutizzazione – probabilmente per le condizioni del campo, molto pesante – di una lombalgia . Ibanez ha sofferto, invece di un fastidio al flessore destro che sarà da valutare nei prossimi giorni. Molto difficile vederli in campo domenica sera nel posticipo contro il Benevento