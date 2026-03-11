Roma, brutte notizie su Soulé alla vigilia del Bologna: cosa è successo nell’allenamento pre-Europa League. Ultimissime

Roma, novità sull’infortunio di Matias Soulé alla vigilia del Bologna: cosa è accaduto nell’allenamento pre-Europa League. Tutti i dettagli

La marcia di avvicinamento al decisivo incrocio continentale entra nel vivo. La Roma è scesa in campo nel primo pomeriggio sui prati del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per svolgere la consueta e fondamentale seduta di rifinitura. L’obiettivo è preparare nei minimi dettagli l’imminente e complessa sfida di Europa League contro il Bologna, match valido per l’attesissima gara d’andata degli ottavi di finale della competizione.

L’ingresso in campo e il riscaldamento

Come riportato da Vocegiallorossa.it, la sessione aperta ai media ha preso il via poco prima delle 15:00. I primi a varcare la soglia del prato verde, dimostrando grande concentrazione, sono stati Angeliño e Bryan Cristante.

Pochi istanti dopo, un terzetto composto da Lorenzo Pellegrini, Wesley e Ghilardi ha iniziato a prendere confidenza con il prato attraverso una serie di palleggi. Pochi minuti dopo, l’intero gruppo ha dato il via al riscaldamento vero e proprio con i classici esercizi di mobilità articolare.

Partitella a campo ridotto e il lampo di Ziolkowski

Il lavoro atletico a secco ha subito lasciato spazio al pallone. Alle 15:10, i giocatori sono stati immediatamente coinvolti in una vibrante partitella a campo ridotto, utile per testare la rapidità d’esecuzione negli spazi stretti. Durante questa fase, si è messo in grande evidenza Ziolkowski, autore di un pregevole gol di testa, sfruttando con tempismo perfetto un preciso cross di un compagno.

L’infermeria e le presenze illustri a bordo campo

Non sono mancate le indicazioni importanti riguardanti l’infermeria. Matías Soulé non si è ancora unito al resto del gruppo, proseguendo a parte con il suo protocollo di allenamenti personalizzati.

A supervisionare con grande attenzione la seduta è stata registrata anche la gradita presenza a bordo campo di Claudio Ranieri, che ha osservato da vicino i quindici minuti di lavoro aperti alla stampa, terminati puntualmente alle 15:18.