Roma Inter, Bonny festeggia dopo il successo contro i giallorossi: «L’obiettivo è arrivare fino in fondo in tutte le competizioni»

Roma Inter, Bonny raggiante dopo la vittoria all’Olimpico: le dichiarazioni del centravanti francese. Le sue parole

La squadra di Cristian Chivu prosegue la sua cavalcata vincente e centra il sesto successo consecutivo tra campionato e coppe. All’Olimpico, i nerazzurri piegano la Roma di Gian Piero Gasperini con un secco 1-0, firmato nel primo tempo da Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, una delle sorprese più luminose di questo avvio di stagione, si conferma decisivo. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge in vetta alla classifica proprio i giallorossi e il Napoli, rilanciando con forza le proprie ambizioni tricolori.

Bonny: «Il merito è della squadra»

Nel post-partita, Bonny – classe 2003 – ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV. Pur riconoscendo il suo ottimo momento di forma, ha voluto sottolineare il contributo dei compagni, segno di maturità e spirito di gruppo. Arrivato in estate tra qualche perplessità, l’ex Parma si sta imponendo come pedina sempre più importante nello scacchiere offensivo di Chivu. La sua fisicità, la capacità di attaccare la profondità e la generosità nel pressing lo rendono un’arma preziosa per il gioco nerazzurro.

Una squadra in crescita

Il successo di Roma conferma la solidità tattica e mentale costruita da Chivu in poche settimane. L’Inter appare compatta, gioca con fiducia e cresce costantemente in intensità.

Bonny, match-winner della serata, ha ribadito gli obiettivi del gruppo: «Siamo l’Inter, dobbiamo puntare in alto e provare ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni». Parole che riflettono l’entusiasmo e l’ambizione di una squadra tornata a credere nella propria forza, pronta a lottare per lo scudetto e a recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.

LEGGI ANCHE – Gasperini Roma, l’allenatore giallorosso affonda ancora consecutiva contro i nerazzurri: la statistica sul tecnico ex Inter

