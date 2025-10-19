Gasperini Roma, l’allenatore giallorosso affonda ancora consecutiva contro i nerazzurri: la statistica sul tecnico ex Inter

Gasperini Roma, senza scampo: nove sconfitte consecutive contro l’Inter, la curiosa statistica che pesa sulla sua carriera

All’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini si è arresa ancora una volta all’Inter, confermando il trend negativo che accompagna il tecnico giallorosso contro i nerazzurri. Lo 0-1 maturato a Roma rappresenta infatti la nona sconfitta consecutiva per l’allenatore bergamasco contro la squadra milanese, un dato che fotografa la difficoltà cronica di Gasperini nel superare quella che ormai è diventata la sua vera “bestia nera”.

Bonny firma il colpo decisivo

La partita si è decisa già nei primi minuti: al 6′ Ange-Yoan Bonny ha sfruttato al meglio un assist perfetto di Nicolò Barella, battendo Svilar e regalando all’Inter il vantaggio che si sarebbe rivelato definitivo. Nonostante i tentativi della Roma nella ripresa, con qualche occasione costruita soprattutto da Dybala e Dovbyk, la difesa nerazzurra ha retto senza sbavature, blindando i tre punti.

Roma generosa, Inter implacabile

La squadra di Gasperini ha provato a reagire, ma si è scontrata con la solidità e la compattezza dell’undici guidato da Cristian Chivu, capace di gestire il risultato con maturità e determinazione. Per i giallorossi resta l’amarezza di una prestazione volenterosa ma poco incisiva, mentre l’Inter conferma la propria superiorità negli scontri diretti.

Un dato che pesa sulla carriera di Gasperini

Secondo i dati riportati da Sky, le nove sconfitte consecutive contro l’Inter rappresentano una macchia significativa nel percorso di Gasperini, che pure con la Roma ha raccolto risultati importanti. Contro i nerazzurri, però, il tecnico continua a sbattere contro un muro che sembra insormontabile.

