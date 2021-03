Roma, Juan Jesus negativo al coronavirus: il suo messaggio

Il difensore della Roma Juan Jesus ha comunicato sulla propria pagina Instagram di essere risultato negativo al coronavirus. Le sue parole

Il difensore della Roma Juan Jesus ha comunicato sulla propria pagina Instagram di essere risultato negativo al coronavirus. Il brasiliano si trovava in isolamento dallo scorso 10 marzo.

MESSAGGIO – «E finalmente sono negativo!!!! Vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini anche solo con un messaggio per sapere come va. Non è stato un periodo semplice né rapido. Io e la mia famiglia, tutti uniti, lo abbiamo affrontato con fiducia e pazienza ascoltando sempre le indicazioni dei dottori (grazie!!!). Un’immagine che non scorderò di questo maledetto virus è quella del mio piccolo Dudù che proprio nel giorno del suo compleanno risulta positivo al Covid ma gioca e sorride ignaro della battaglia che il suo corpicino stava conducendo. Per fortuna è andato tutto bene. Ora posso finalmente tornare a fare quel che amo».