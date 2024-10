Roma, Juric: «Non mi sento precario, ho capito l’ambiente che c’è qui. I Friedkin? Mi hanno detto questo»

Le parole di Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, dopo le prime partite alla guida della formazione giallorossa. Tutti i dettagli

Ivan Juric ha parlato al Corriere dello Sport delle sue prime settimane alla guida della Roma.

SENSO DI PRECARIETA’ – «No, quello arriva da fuori, da dentro analizziamo bene le cose, so che l’ambiente è così, la pressione è questa, ma non mi tocca proprio. Io sento grandissima fiducia da parte di tutti».

FRIEDKIN – «I Friedkin si fanno sentire, ci scambiamo messaggi. Per parte mia, lo ripeto, sono in paradiso. Condividiamo tutto, ho uno staff eccellente, nel recupero dei giocatori siamo a livelli top, abbiamo condizioni top. Ma poi questi ragazzi lavorano, non ho la sensazione che qui a Roma qualcuno faccia di meno. Lavorano forte, hanno tutti fame, vogliono cambiare la situazione, in quel senso là finora è tutto molto positivo».

OBIETTIVI – «Non sono contaminato dalle negatività. Arrivo fresco e ti dico che stiamo alzando il livello del gioco, delle pressioni, abbiamo maggiore continuità nella partita. Le relazioni interne sono fantastiche, abbiamo un grande direttore, con lui c’è un’ottima comunicazione, condividiamo tante cose e vogliamo fare bene. Sono concentrato solo su questo, non posso entrare nel merito di altre faccende, non intendo neanche farlo. Mi interessa preparare la partita con l’Inter».