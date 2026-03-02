Roma Juve, nervi tesi per Spalletti: dai fischi dei suoi ex tifosi al battibecco con N’Dicka! Cos’è successo

Roma Juve, nervi tesi per Spalletti: dai fischi dei suoi ex tifosi al battibecco con N’Dicka e le mancate scuse del tecnico! Cos’è successo ieri sera

Il big match tra Roma e Juventus non ha tradito le altissime aspettative, regalando una serata ricca di forti emozioni allo stadio Olimpico. Al centro dell’attenzione c’era Luciano Spalletti, allenatore della formazione bianconera ed ex commissario tecnico della Nazionale. Il suo delicato ritorno nella capitale è stato segnato da un’accoglienza ostile da parte della tifoseria di casa. Fin dal riscaldamento prepartita, quando l’allenatore ha messo piede sul terreno di gioco per testare le condizioni del prato, dalle tribune dell’impianto si è sollevata una sonora bordata di fischi all’indirizzo del mister.

L’atmosfera nell’impianto capitolino era davvero incandescente. Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita è coincisa con un traguardo straordinario per la società, registrando il sold out numero 78 dell’era targata Friedkin. Sugli spalti erano presenti ben 65.870 spettatori entusiasti, pronti a sostenere la compagine giallorossa in questa sfida. Prima del fischio d’inizio, il pubblico ha assistito all’esibizione dal vivo del cantante Marco Conidi, mentre la parte più calda del tifo ha esposto un bellissimo striscione per ribadire il proprio sostegno incondizionato ai giocatori scesi in campo.

La tensione accumulata sugli spalti si è inevitabilmente trasferita anche sul rettangolo verde. Subito dopo la rete del vantaggio siglata da Wesley, si è acceso un vivace battibecco a bordo campo. Protagonisti dell’alterco verbale sono stati proprio Luciano Spalletti e il difensore Evan N’Dicka. C’è stato un palese malinteso durante l’azione sportiva, con l’ivoriano che ha tentato di chiarire la situazione con l’allenatore avversario. Il tecnico della Juventus, alterato con i propri atleti per la disattenzione difensiva, ha preferito non accettare le scuse a caldo.

Ad assistere a questo spettacolo non sono mancati numerosi volti noti del panorama sportivo. Hanno presenziato figure storiche quali David Pizarro, Vincent Candela, Giuseppe Giannini, Marco Delvecchio, Alessio Cerci e Rosella Sensi, oltre ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Paolo Calabresi. Assente l’ex storico capitano.