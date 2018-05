De Sciglio elogia la Juventus: «Gruppo straordinario, ho ritrovato serenità»

Primo scudetto con la maglia della Juventus per Mattia De Sciglio, che ha elogiato il gruppo bianconero ai microfoni di Premium Sport

Roma-Juventus è terminata 0-0, bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva. Primo scudetto con la Vecchia Signora per Mattia De Sciglio, che ha commentato così ai microfoni di Premium Sport: «Un’emozione enorme: il primo scudetto dopo la prima Coppa Italia, fare doppietta era ciò che sognavo a inizio stagione. L’obiettivo comune che tutti avevamo fin dall’inizio, sapendo sarebbe stata difficile ad inizio anno».

Continua Mattia De Sciglio: «Allenarmi tutti i giorni e stare in un gruppo come questo mi ha aiutato a migliorare, ho ritrovato fiducia e serenità che mi mancavano. Cosa ha di speciale Allegri? Già al primo anno, nonostante fossi molto giovane, ho percepito subito la sua qualità di saper gestire al meglio la squadra a prescindere dalle situazioni positive o negative: sa mantenere la calma senza far perdere di vista l’obiettivo. In un gruppo come questo, con campioni che vincono lo scudetto da sette anni, non puoi fare altro che fare bene».