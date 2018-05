Barzagli festeggia e annuncia: «L’anno prossimo sarò ancora qui»

Grande gioia in casa Juventus per la vittoria matematica del settimo scudetto consecutivo, ecco l’entusiasmo di Andrea Barzagli nel post-gara con la Roma

Roma-Juventus è terminata 0-0, bianconeri matematicamente campioni d’Italia. Settimo scudetto consecutivo per la formazione di Torino, che ha superato il Napoli in un avvincente testa a testa. Tra i grandi protagonisti della stagione juventina Andrea Barzagli, che nel post-partita ha annunciato di voler continuare a giocare ancora per una stagione.

Ecco le sue parole a Premium Sport: «Entriamo nella storia, è stata un’annata eccezionale: non era semplice e siamo stati grandi, ora festeggeremo. Siamo contenti per noi e per i nostri tifosi». Continua il difensore: «L’ultimo scudetto è sempre il più bello: sette campionati di fila è storia. Il Napoli ha disputato un grande campionato, forse meritavamo tutte e due. Noi abbiamo dato al campionato italiano risalto all’estero e siamo stati continui». Infine, una battuta sul futuro: «Il prossimo anno penso di essere ancora qui a battagliare».