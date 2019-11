Roma Juventus Women 0-4: dominio bianconero al Tre Fontane

Roma Juventus Women termina con il rotondo punteggio di 0-4 per la formazione di Rita Guarino. Al Tre Fontane dominio bianconero

Ci si immaginava una gara ricca di spettacolo tra due delle squadre migliori in questo campionato, e Roma Juventus Women non ha deluso le aspettative. Al Tre Fontane le due squadre si affrontano a viso aperto, giocando per larghi tratti una gara equilibrata. A sbloccare il match ci pensa la brasiliana Maria Alves con un tiro cross che si insacca in rete, regalando il vantaggio alle bianconere.

Nel secondo tempo varie occasioni da entrambe le parti: a raddoppiare è la solita Cristiana Girelli, ancora di testa. Sul finale Rosucci entra e chiude la pratica con un gran gol, ma non basta: al 92′ c’è anche il gol dell’ex, Caruso, autrice di una partita eccellente. In campo si rivede anche Barbara Bonansea, che torna dopo un infortunio che la teneva fuori da agosto. La Juve vince e manda un messaggio importante al Milan.