Roma, Kolarov: «Il Verona gioca bene, tutta la Serie A è sorpresa»

Kolarov, terzino della Roma, si complimenta con il Verona poco prima del fischio d’inizio: le parole del serbo sui ragazzi di Juric

Aleksandar Kolarov e la Roma combatteranno per espugnare il Bentegodi, ma il terzino è consapevole della forza dei padroni di casa. Ecco le parole del laterale a Sky Sport sugli avversari.

«Vincere a Verona per inseguire l’obiettivo Champions? Sì, il campionato è rimasto sorpreso da come gioca bene il Verona. E’ una partita molto difficile dopo la trasferta in Turchia. Dobbiamo affrontare bene la sfida dal 1’».