Roma, Konsel avverte: «Attenzione al Salisburgo, vi svelo i rischi»

Le parole di Michael Konsel, ex portiere della Roma, in vista dello spareggio di Europa League contro il Salisburgo

Michael Konsel ha parlato a Il Messaggero dello spareggio di Europa League tra Roma e RB Salisburgo.

PAROLE – «A Salisburgo cambiano sempre giocatori perché comprano talenti a basso costo, li fanno crescere e poi li rivendono. Non è facile giocare contro di loro, hanno fatto esperienza in campo internazionale. Se giocano come hanno fatto in altre partite internazionali, diventano una buona squadra. Sono forti fisicamente, pressano e amano attaccare. Sono fuori forma perché il campionato è ricominciato da poco. Non hanno ancora il ritmo partita, ma la Roma deve fare attenzione: hanno carattere da vendere».