Roma, la probabile formazione di Mourinho contro il Salisburgo

Le probabili scelte di José Mourinho per la gara d’andata degli spareggi di Europa League contro il RB Salisburgo

Alle 18:45, alla Red Bull Arena andrà in scena l’andata degli spareggi di Europa League tra Salisburgo e Roma. Per questa importante sfida Mourinho dovrebbe puntare sul solito 3-4-2-1.

In mediana agiranno Matic e Cristante, con Celik e Zalewski sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio invece alla qualità Pellegrini e Dybala, alle spalle del riferimento Abraham. Una formazione praticamente titolare per non prendersi nessun rischio.