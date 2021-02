Roma, l’agente di Zaniolo: «A fine febbraio una prima valutazione»

L’agente Claudio Vigorelli ha parlato del recupero dall’infortunio di Nicolò Zaniolo

Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Zaniolo, ha parlato ai microfoni di TMW del recupero dall’infortunio del talento della Roma.

«Si valuterà di settimana in settimana i progressi che sta facendo. A fine febbraio verrà fatta una prima valutazione, il percorso va seguito costantemente. Tutti ci auguriamo di vederlo presto in campo, ma bisogna fare le cose per bene».

