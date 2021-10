Roma, l’attacco stenta: Mourinho segna meno di Fonseca

La Roma di José Mourinho ha il problema attaccanti. Le punte giallorosse sono meno prolifiche di quelle di Fonseca dello scorso anno

Al di là delle difficoltà evidenziate nelle ultime partite, la Roma ha un problema visibile agli occhi di tutti: i pochi gol segnati dagli attaccanti. In generale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi di Mourinho segnano meno rispetto a quelli di Fonseca lo scorso anno che a questo punto della stagione si trovava a 19 reti fatte contro le 16 dello Special One.

Ma sono le marcature degli attaccanti a far preoccupare il portoghese. La passata stagione le punte segnavano e, dopo nove giornate, avevano messo a segno 12 reti spartite tra Dzeko (3), Mhkitaryan (4), Pedro (3), Mayoral (1) e Perez (1). Gli uomini offensivi della Roma attuale, invece, hanno segnato solo 5 gol divisi tra Abraham (2), Mkhitaryan (2) e El Shaarawy (1).