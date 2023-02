Roma, le pagelle dei giornali: Dybala si accende, ma nessuno lo segue

Le pagelle dei giornali della Roma: Dybala prova ad accendere la luce in casa giallorossa, me nessuno gli dà corda

I quotidiani sportivi hanno pubblicato la pagella di Paulo Dybala dopo il pareggio esterno della Roma in casa del Lecce. L’argentino, autore del rigore del pareggio, è stato uno dei pochi a provare ad accendere una luce che, però, gli altri non hanno voluto vedere.

Voti per il numero 21 che oscillano tra il 6.5 e il 7, con giudizi più che lusinghieri per la Joya, che in questo momento non facile è uno dei pochi a risultare una certezza.