Roma: l’intensità di Veretout è fondamentale

La Roma sta crescendo, con Veretout che ci ha messo poco a diventare uomo imprescindibile. Il francese è superbo nel pressing

La Roma ha centrato un successo preziosissimo contro il Napoli. La gara ha vissuto di momenti molto diversi tra loro, ma a tratti i giallorossi hanno schiacciato i partenopei, che non riuscivano a impostare dal basso in modo pulito.

Veretout è stato fondamentale nel dare intensità alla Roma. Con Mancini che restava più bloccato, era l’ex Fiorentina che si alzava per andare in pressing sui mediani avversari. Come nella slide sopra, in cui recupera palla su Zielinski.