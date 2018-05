Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, sarà ricordata come la gara dei record: chiedere per conferma a Salah, Mané e Firmino…

Roma-Liverpool sta finendo ma è già da record per molte questioni. L’incasso è un primato, i gol segnati in totale sono nella storia della Champions League e non solo. A proposito di gol, c’è da sottolineare la segnatura di Sadio Mané, che ha messo a segno una rete importantissima se si allarga lo sguardo anche ai compagni Roberto Firmino e Momo Salah. Il trio Salah-Mané-Firmino è a quota ventinove gol in tutta la competizione e una cosa così non si era mai vista. Ufficialmente è il trio d’attacco più prolifico in una singola Champions League, e manca ancora la finale.

Come detto, Salah, Mané e Firmino si sono fermati a ventinove marcature, ma hanno superato i precedenti record. Già nella sfida di andata hanno sorpassato Messi, Suarez e Neymar, i tre del Barcellona a quota ventisette. Stasera hanno staccato anche il Real Madrid: a ventotto vi erano Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. La Roma ha potuto poco contro questi tre fuoriclasse. Spesso si parla di Salah, ma sia Firmino sia Mané sono giocatori davvero essenziali per Jurgen Klopp. I numeri lo certificano.