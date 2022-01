Roma, Maitland Niles arriva in prestito secco: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma arriva al suo primo innesto nel mercato invernale: preso Maitland Niles in prestito, tutti i dettagli

La Roma ha chiuso per Maitland Niles dall’Arsenal. I giallorossi avrebbero trovato l’accordo con gli inglese sulla base di un prestito secco a 500 mila euro più altrettanti di bonus.

A riferirlo Gianluca Di Marzio, il quale dice anche che il possibile riscatto può essere discusso anche più avanti. Il giocatore è atteso in Italia, e con ogni probabilità non giocherà contro il Milan ma forse per il weekend.