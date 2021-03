Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni

INFORTUNIO – «Più che senso di appartenenza, è la voglia di giocare queste partite. Il dolore l’ho sentito, però non è aumentato e non c’era motivo di uscire. Fortunatamente ho segnato il terzo gol».

PIGRIZIA – «Secondo me mancava questa cosa che abbiamo visto stasera, di avere la cattiveria, se ti saltano, di fare falli, non farli ripartire e non far creare occasioni agli avversari. Dopo il Milan abbiamo cambiato qualcosa: con le squadre sulla carta più forti non abbiamo fatto bene quest’anno. Dopo il Milan abbiamo migliorato la costruzione, poi secondo me siamo fortissimi davanti e dobbiamo migliorare nella fiducia».