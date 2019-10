Roma, Gianluca Mancini tira le prime somme: «Capitale unica per uno come me. Convocazione in Nazionale? Andai fuori di me»

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del calciatore giallorosso:

«Le idee di Fonseca mi entusiasmano. L’intensità fa da padrone nel calcio di oggi. La Roma? I colori, la storia, i vari Totti e De Rossi, per uno come me che ha sempre visto tanto calcio è qualcosa di unico. La convocazione in Nazionale? Molto bella, mi sembrava di essere passato dalla Primavera della Fiorentina alla prima squadra. Ero in Under 21 e Di Biagio mi disse che Mancini mi aveva convocato. Andai fuori di me, chiamai i miei genitori, la mia compagna, ero contentissimo».