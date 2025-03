Roma, Mancini nel post partita: «Espulsione? Interpretazione severa. Sono orgoglioso della squadra, di quello che ha interpretato e di quello che ha fatto»

Il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Le parole

Il giocatore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro l’Athletic Club di Ernesto Valverde nel match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League. A seguire le sue parole.

ESPULSIONE – «Sono episodi che purtroppo fanno parte delle partite di calcio. Io ero lì vicino, Hummels poteva avere margine di recupero, c’era anche Evan vicino. È stata un’interpretazione severa dal mio punto di vista».

ARBITRO – «Mi ha detto che l’attaccante era lanciato verso la porta e che io non avevo margini di recupero, che Hummels non avrebbe fatto in tempo. Nel calcio, però, noi difensori pensiamo sempre che ci sia un margine di recupero. Io ho provato a dirgli che per me, se non avessi toccato il pallone, sarebbe stato fallo e giallo. Ma ha preso questa decisione e ha cambiato un po’ la sorte del match. Si parla sempre di una situazione borderline».

INFERIORI ALL’ATHLETIC – «No, no, no, assolutamente. Anzi, all’andata il 2-1 ci stava stretto. Loro sono stati sullo 0-0 fino a… non mi ricordo a che minuto… 1-1. Fino all’ultimo abbiamo spinto per fare di più. Oggi è andata così, con i secondi massimi, un po’ lontano. L’inferiorità nostra non l’ho vista, però è andata così. Voglio fare i complimenti a tutto il gruppo, a tutti i ragazzi, perché abbiamo lottato finché le gambe ci tenevano, fino alla fine, cercando di portarla dalla nostra parte. È andata così, però sono orgoglioso della squadra, di quello che ha interpretato e di quello che ha fatto, di come ci siamo aiutati a vicenda, di come ci siamo anche aiutati nel senso di dirci cose positive. Peccato, però inferiori al Bilbao no, assolutamente».