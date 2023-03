Roma, Marelli: «Rosso giusto a Kumbulla»

Le parole del moviolista di DAZN, Luca Marelli sul rosso a Kumbulla: «Decisione giusta, non c’è infrazione di Berardi»

Il moviolista di DAZN Luca Marelli ha commentato l’espulsione di Kumbulla in Roma-Sassuolo, che impedirà al difensore giallorosso di esserci la settimana prossima nel Derby. Di seguito le sue parole.

«É la fattispecie della condotta violenta che in campo è abbastanza complesso vedere. Fabbri si trovava anche in buona posizione, ma in mezzo c’era traffico e soprattutto il calcio di Kumbulla era coperto da Berardi. Il pallone era in gioco. Bravo Pairetto a richiamare al monitor Fabbri. Qualcuno ha ipotizzato che ci sia un’infrazione di Berardi su Kumbulla, ma non è così, non c’è infrazione, al massimo un po’ di malizia perché lascia lì il piede. L’infrazione da fischiare è il calcio di Kumbulla che avviene col pallone in gioco, motivo per cui si ricomincia con espulsione e calcio di rigore. La settimana scorsa con Kean-Mancini è accaduta la stessa cosa. La squalifica di Kumbulla sarà di almeno due giornate»