Roma, Mourinho tocca quota mille: Zaniolo e Pellegrini punti fissi

Jose Mourinho tocca quota mille panchine in carriera: il tecnico della Roma non rinuncerà a Zaniolo e Pellegrini contro il Sassuolo

Partita a suo modo storica quella tra Roma e Sassuolo per Jose Mourinho: il tecnico giallorosso toccherà quota 1000 panchine in carriera con il suo inconfondibile stile. Il Corriere dello Sport fa luce sulle ultime di formazione.

Lo Special One non rinuncerà a Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini: questi i due punti fissi della sua Roma che potrebbe vedere Abraham e Shomurodov in coppia dal 1′.