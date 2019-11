Roma, Mkhitaryan: «Felice di essere nella Capitale. Sul futuro…»

Roma, Mkhitaryan parla del suo primo periodo nella Capitale: «Felice di essere giallorosso, hanno creduto in me. Sul futuro…»

Il calciatore della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato un’intervista alla rivista For For Two. Ecco le parole del calciatore armeno:

AMBIENTAMENTO – «Il club e la città hanno tanta storia. Il tempo è simile a quello in Armenia, dove abbiamo 300 giorni di sole e il popolo italiano è un po’ come il mio: divertente, ironico e con una mentalità simile».

TRATTATIVA – «Il mio agente mi ha parlato del trasferimento il primo settembre. Dato che non avevo nulla da perdere all’Arsenal, ho detto di sì. Sono felice di essere qui».

ARSENAL – «Forse non potevo accettare di sedermi in panchina per molte partite. Ho 30 anni anni ormai e mi piace giocare a calcio, non solo sedermi in panchina e sprecare il mio tempo. Emery e Raul Sanllehi mi hanno assicurato che ero importante per l’Arsenal, ma ho firmato per la Roma perché credevano in me ancor di più».

FUTURO – «Questo prestito è per un anno, ma tutto è possibile e non sto chiudendo la porta. Ora sono felice a Roma. Alla fine della stagione possiamo discutere e decidere cosa fare».