Roma, ancora problemi per Fonseca: due big saltano l’Ajax

Ancora problemi per Paulo Fonseca in vista della gara contro l’Ajax: due big non ci saranno nella sfida d’andata dei quarti di finale

Ancora problemi per Paulo Fonseca verso la gara contro l’Ajax valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League: come riportato da Sky Sport, il tecnico deve rinunciare anche a Mkhitaryan e Smalling per la sfida della Johan Cruijff Arena.

Situazione sicuramente difficile in casa Roma dopo gli ultimi risultati e il clima di tensione dopo il pareggio contro il Sassuolo.