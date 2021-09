Roma, Mkhitaryan «Vittoria importante verso il derby. Espulsione di Pellegrini inesistente»

Henrik Mkhitaryan, nel post partita di Roma Udinese, è stato intervistato dai microfoni di DAZN: ecco cosa ha detto

Henrik Mkhitaryan, tra i protagonisti del successo per 1-0 della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del derby:

PARTITA – «Era importante vincere oggi, sappiamo che tra tre giorni c’è il derby e quindi vanno aumentate le ambizioni per essere pronti per domenica».

PELLEGRINI – «Non posso dire nulla. Abbiamo perso il capitano per il derby, un leader che trascina gli altri. Speriamo non accadano più certi momenti. Non c’era il secondo giallo ma ormai è successo. Pensiamo alla gara di domenica».

RUOLO – «Posso giocare dove ho giocato oggi, ma decide sempre il mister se sarà una seconda punta o un’ala. L’importante è vincere, non mi importa dove gioco. Voglio contribuire al successo della Roma».

PEDRO – «Penso che sarà meglio sentirci dopo il derby. Prima tutti pensano a vincere ed è meglio concentrarsi al massimo».